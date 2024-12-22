Владимиру Зеленскому передали Вифлеемский огонь, скриншот видео

https://racurs.ua/n202417-skauty-peredali-zelenskomu-vifleemskiy-ogon-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими скаутами, які передали йому Вифлеємський вогонь миру.

.

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.