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Владимиру Зеленскому передали Вифлеемский огонь, скриншот видео

Скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь (ВИДЕО)

22 дек 2024, 16:31
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими скаутами, які передали йому Вифлеємський вогонь миру.


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Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.

Зустрівся з українськими скаутами, які передали Вифлеємський вогонь миру. Вогонь також передадуть нашим захисникам і захисницям. Дякую скаутським організаціям за те, що допомагаєте і дбаєте про Україну, — розповів Зеленський.

Источник: Ракурс


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