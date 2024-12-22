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Владимиру Зеленскому передали Вифлеемский огонь, скриншот видео
Скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202417-skauty-peredali-zelenskomu-vifleemskiy-ogon-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими скаутами, які передали йому Вифлеємський вогонь миру.
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Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.
Зустрівся з українськими скаутами, які передали Вифлеємський вогонь миру. Вогонь також передадуть нашим захисникам і захисницям. Дякую скаутським організаціям за те, що допомагаєте і дбаєте про Україну, — розповів Зеленський.
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