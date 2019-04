Анализы Порошенко и Зеленского на днях могут взять представители волонтерской антидопинговой ассоциации (Voluntary Anti-Doping Association). Специалисты VADA готовы приехать в Киев. Об этом сообщил боксер Владимир Кличко в Twitter со ссылкой на президента VADA Маргарет Гудмен.

Ранее Кличко ошибочно предложил Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому воспользоваться услугами международных экспертов Всемирной антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA). Изначально Кличко написал о WADA, а затем исправил на VADA. VADA — это добровольная антидопинговая ассоциация, которая не имеет никакого отношения к WADA. Данная ассоциация продвигает эффективные антидопинговые практики и программы в боксе и смешанных единоборствах.

На прошлой неделе кандидаты в президенты Украины сдали анализы на наркотики и алкоголь. Инициатором тестирования выступил Зеленский, у которого затем произошел конфуз с результатами. После этого Порошенко заявил об угрозе избрания президентом человека, который, возможно, страдает от «наркотической зависимости», и о готовности пройти международный тест.

Также напомним, что именно WADA свое время разоблачила Россию в подделке допинг-тестов олимпийских спортсменов.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official@poroshenkopic.twitter.com/sneaCwAXNe

— Klitschko (@Klitschko) April 7, 2019