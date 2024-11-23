Зеленский призвал генералов идти в окопы. Фото:

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Генерали в Україні повинні бути на передовій, вважає президент Володимир Зеленський.

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Глава держави прокоментував зміни підходів до управління в ЗСУ, які окреслені у другому пункті плану внутрішньої стійкості України й заявив, що серед іншого вони полягають у зменшенні бюрократії у війську. Відповідну заяву про генералів в окопах він зробив під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, передає Офіс президента.

І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна, — наголосив він.

Президент додав, що перед головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським поставлене завдання, яке полягає у зменшенні бюрократії в армії.

Зеленський також заявив, що перехід до системи на «корпус-бригада», яку пропонує військове командування — це зменшення відстані від генерала до солдата.

Нагадаємо, напередодні українські медіа поінформували, що до кінця листопада поточного року у Збройних силах України представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему «корпус-бригада».