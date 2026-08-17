Владимир Зеленский анонсировал новые удары по РФ и кадровые решения в армии. Фото:

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Президент Володимир Зеленський 17 травня зустрівся з військовим командуванням країни.

Була доповідь по фронту. Главі держави розповіли багато деталей про напрямки на Донеччині: ситуацію в Костянтинівці, про Слов’янський та Покровські напрямки. У Києві мають дані щодо задач армії РФ у відповідних районах і готують протидію агресору. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Міністр оборони доповів про захист наших міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Потрібно додати ресурсів для цього. Разом із золовнокомандувачем ЗСУ визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити наш захист саме на цих найбільш інтенсивних напрямках, — йдеться у повідомленні.

Президент також поінформував, що визначив готувати кадрові рішення, які запропонував головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий.

Окремо обговорили стан виконання далекобійних операцій за першу половину серпня. І підтвердили пріоритети дипстрайків на наступні тижні та на вересень.

Нагадаємо, 7 серпня головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Основну увагу під час розмови приділили захисту Костянтинівки, Слов’янська та всієї Донецької області. Зеленський відзначив, що є розуміння, як посилити цей напрямок.