Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает денег, чтобы заплатить за производство дронов. Фото:

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Ракурс

«Діра» в українському бюджеті у 27 млрд дол. створює можливі серйозні виклики на січень та лютий.

Через дефіцит оборонного бюджету Україна може не проплатити замовлення дронів на січень-лютий. Це може вилитися в «серйозні виклики» взимку для Збройних сил України. У цьому дефіциті передбачені гроші на дрони, ракети й забезпечення військових на період з жовтня по грудень, але є і на виплати військовим. Про це президент Володимир Зеленський сказав у відповідь на запитання журналістів.

Без третини цих грошей, а може, навіть трішечки більше, це січень, лютий, березень — дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні-листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий, — розповів він.

Глава держави поінформував, що обговорював ці питання із представниками Міжнародного валютного фонду й президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися у в Нью-Йорку. ЗМІ інформували, що їхня розмова була напруженою через питання додаткового фінансування та прогресу в ухваленні законів у Верховній Раді.