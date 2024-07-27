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Зеленские посетили детей в "Охматдете"
Зеленские посетили детей в «Охматдете» (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n197716-zelenskie-posetili-detey-v-ohmatdete-foto-video.htmlРакурс
Володимир та Олена Зеленські 27 липня відвідали «Охматдит».
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Найбільша дитяча лікарня України була під російським ракетним ударом 8 липня.
Заклад, попри все, відновлює нормальну роботу та свою силу після російського удару. Я дякую всім, хто допомагає лікарні, хто був на місці після влучання російської ракети та розбирав завали, підтримував діток. Дякую всім у світі, хто шукав рішення, щоб підтримати українців, — сказав президент України та опублікував фото і відео з лікарні.
На відновлення Охматдиту вже зібрали майже 659 млн грн — станом на 24 липня. З них на рахунку лікарні — 281,2 млн грн та на рахунку благодійного фонду БФ «Охматдит — Здорове дитинство» — 377,8 млн грн.
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