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Ракурс
Зеленські відвідали дітей в "Охматдиті"

Зеленські відвідали дітей в «Охматдиті» (ФОТО, ВІДЕО)

27 лип 2024, 15:44
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Володимир та Олена Зеленські 27 липня відвідали «Охматдит».


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Найбільша дитяча лікарня України була під російським ракетним ударом 8 липня.

Заклад, попри все, відновлює нормальну роботу та свою силу після російського удару. Я дякую всім, хто допомагає лікарні, хто був на місці після влучання російської ракети та розбирав завали, підтримував діток. Дякую всім у світі, хто шукав рішення, щоб підтримати українців, — сказав президент України та опублікував фото і відео з лікарні.

На відновлення Охматдиту вже зібрали майже 659 млн грн — станом на 24 липня. З них на рахунку лікарні — 281,2 млн грн та на рахунку благодійного фонду БФ «Охматдит — Здорове дитинство» — 377,8 млн грн.

Джерело: Ракурс


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