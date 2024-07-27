Зеленські відвідали дітей в "Охматдиті"

Володимир та Олена Зеленські 27 липня відвідали «Охматдит».

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Найбільша дитяча лікарня України була під російським ракетним ударом 8 липня.

Заклад, попри все, відновлює нормальну роботу та свою силу після російського удару. Я дякую всім, хто допомагає лікарні, хто був на місці після влучання російської ракети та розбирав завали, підтримував діток. Дякую всім у світі, хто шукав рішення, щоб підтримати українців, — сказав президент України та опублікував фото і відео з лікарні.