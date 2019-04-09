Владимир Зеленский не будет повторно проходить медобследование. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n120502-zelenskiy-ne-budet-sdavat-analizy-dlya-mejdunarodnogo-antidopingovogo-agentstva-shtab-kandidata.html

Ракурс

Владимир Зеленский не будет сдавать анализы Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Шоумен ранее сдавал анализы в лаборатории «Евролаб», все процедуры были проведены в соответствии с действующим законодательством Украины, поэтому нет необходимости в еще одном медицинском обследовании. Об этом заявил представитель штаба кандидата во время брифинга после встречи с руководством телеканала «Общественное» касательно проведения дебатов. Брифинг транслировали украинские телеканалы.

«Если у кого-то есть сомнения, что они (анализы — ред.) какие-то недействительные, что были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы, пусть они выясняют», — отметили в штабе Зеленского.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко сообщил в Twitter со ссылкой на президента VADA Маргарет Гудмен, что представители Волонтерской антидопинговой ассоциации будут в Киеве и могут взять анализы у Зеленского и Порошенко, чтобы обеспечить достоверность их результатов.

Как известно, на прошлой неделе кандидаты в президенты Украины сдали анализы на наркотики и алкоголь. Зеленский прошел медицинское обследования в лаборатории «Евролаб», владельца которой подозревают в бизнес-отношениях с артистом, а Порошенко — на НСК «Олимпийский».

Впоследствии команда Зеленского обнародовала результаты анализов, в которых пользователи соцсетей заметили существенные несоответствия. Команда лидера первого тура президентских выборов объяснила это ошибкой медсестры при оформлении документа.

После этого в адрес Зеленского посыпались обвинения в недостоверности результатов анализов, а действующий президент Порошенко заявил об угрозе избрания президентом человека, который, возможно, «имеет наркотическую зависимость», и о готовности пройти международный тест.