Евросоюз создал этический кодекс для искусственного интеллекта. Фото: Promdevelop

https://racurs.ua/n120501-evrosouz-sozdal-eticheskiy-kodeks-dlya-iskusstvennogo-intellekta.html

Ракурс

Европейский Союз (ЕС) создал свод этических правил для искусственного интеллекта. Они не затрагивают поведение роботов, как Три закона Айзека Азимова, однако освещают важные юридические и этические проблемы. Правила необходимы в связи с внедрением системы в образование, здравоохранение и потребительские технологии.

Европейская комиссия заявила о начале экспериментального проекта по реализации этих правил на практике. Ожидается, что правительства и компании разных стран будут придерживаться этого свода при разработке и дальнейшей интеграции искусственного интеллекта. Об этом сообщает ITC.

Для создания свода в прошлом году сформировали группу из 52 независимых экспертов. На данный момент составлены семь ключевых правил.

Искусственный интеллект не должен управлять людьми, вторгаться в их автономию и к чему-то принуждать, а люди должны контролировать все решения, которые принимает система.

Программное обеспечение искусственного интеллекта должно быть оборудовано лучшей защитой и недосягаемо для хакерских атак.

Искусственный интеллект должен хранить все получаемые персональные данные в полной конфиденциальности.

Любое решение системы должно отслеживаться и анализироваться людьми.

Услуги искусственного интеллекта должны быть доступны вне зависимости от пола, возраста, расы и других факторов.

Система должна обладать экологической ответственностью и быть нацеленной на позитивные социальные изменения.

Искусственный интеллект должен быть защищен средствами корпоративной информации и о негативном воздействии обеспечения необходимо вовремя сообщать.

Пока что эти принципы не обладают юридической силой, но могут послужить основой для создания законодательной базы от Европейского Союза. В рамках проекта эксперты подготовили список вопросов, которые должны помочь обнаружить потенциально слабые места и опасности. Ответ предоставят сегодня на конференции в Брюсселе.

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