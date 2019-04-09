В России на женщину напал медведь, ей ампутировали руку. Фото: Last Day Club

https://racurs.ua/n120500-v-rossii-na-jenschinu-napal-medved-ey-amputirovali-ruku.html

Ракурс

В российском Приамурье на туристической базе медведь напал на женщину. Потерпевшая пыталась покормить животное и просунула в клетку руку. Сейчас она находится в реанимации.

Установлено, что, когда женщина просунула в клетку свою левую руку, животное схватило ее и сильно травмировало. Искалеченную руку врачам пришлось ампутировать из-за сильного повреждения сосудистого русла. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения, передает ТАСС.

Сейчас женщина находится в местной областной больнице в тяжелом состоянии. Инцидент произошел вечером в понедельник. На месте работали сотрудники оперативной группы, которые собрали материалы для проверки и устанавливают обстоятельства дела.

На данный момент ведется проверка действий сотрудников туристической базы, которые отвечают за содержание животного и обеспечиваю безопасность посетителей базы. В дальнейшем во время следствия это дело получит правовую оценку.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ноябре прошлого года в Харьковской области медведь напал на 53-летнюю сотрудницу базу отдыха. В результате нападения у женщины была искусана рука и сломано бедро.