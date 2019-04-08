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Ракурс
Реформирование «Укроборонпрома». Фото:

Реформирование «Укроборонпрома»: правительство одобрило проведение антикоррупционных проверок на полиграфе

8 апр 2019, 22:45
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В Кабинете министров Украины одобрили доработанный план реформирования «Укроборонпрома». Так, были внесены изменения в процесс проверки руководства комплекса о наличии коррупционных рисков.

Правительство поддержало проведение дополнительных проверок среди руководства «Укроборонпрома» и других государственных предприятий с использованием полиграфа, сообщается на «Правительственном портале».

Таким образом, проверки на полиграфе могут применяться в отношении руководства оборонного комплекса и предприятий, в которых доля государства превышает 50%. В указе отмечается, что эти изменения вводятся для обеспечения прозрачности выполнения государственного оборонного заказа.

Кабмин принял указанное решение во исполнение указа президента Украины № 79. Этот указ также вводит в действие соответствующее решение СНБО.

Напомним, в конце февраля Bihus.info обнародовало информацию о хищениях в оборонной сфере, к которым причастны люди из окружения Порошенко. Согласно обнародованным данным, сын первого заместителя СНБО Гладковского причастен к покупке российских деталей по завышенным ценам и их контрабанде на территорию Украины.

Источник: Ракурс


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