Злоумышленники украли банкомат с помощью экскаватора в Северной Ирландии. Фото: Patch

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Злоумышленники украли банкомат с помощью экскаватора в Северной Ирландии. Инцидент произошел в небольшом городе Дунгивен графства Лондондерри с субботы на воскресенье.

Воры воспользовались экскаватором, чтобы вырвать из стены магазина банкомат, сообщает сегодня ВВС.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали это преступление. На видео записях видно, что злоумышленники подъехали к магазину на экскаваторе, вырвали ковшом банкомат и погрузили его в автомобиль Citroen Berlingo со срезанной крышей. Затем злоумышленники скрылись с места происшествия. Это ограбление длилось около четырех минут.

Правоохранители расследуют данное преступление. Они выяснили, что злоумышленники украли экскаватор на одной из строительных площадок, расположенных неподалеку. К краже банкомата могут быть причастны несколько банд.

Отмечается, что это уже не первая подобная кража банкоматов в стране. С начала 2019 года были похищены уже восемь банкоматов.