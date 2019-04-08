Зловмисники вкрали банкомат за допомогою екскаватора у Північній Ірландії. Фото: Patch

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Зловмисники вкрали банкомат за допомогою екскаватора у Північній Ірландії. Інцидент стався у невеликому місті Дунгівенграфства Лондондерріз суботи на неділю.

Крадії скористалися екскаватором, щоб вирвати зі стіни магазину банкомат, повідомляє сьогодні ВВС.

Камери відеоспостереження зафіксували цей злочин. На відео записах видно, що зловмисники під’їхали до магазину екскаватором, вирвали ним банкомат та завантажили його в автомобіль Citroen Berlingo. У автівки був зрізаний дах. Потім зловмисники зникли з місця події. Це пограбування тривало близько чотирьох хвилин.

Правоохоронці розслідують вказаний злочин. Вони з’ясували, що зловмисники вкрали екскаватор на одному з будівельних майданчиків, розташованих неподалік. До крадіжки банкомату можуть бути причетні кілька банд.

Зазначається, що це вже не перша подібна крадіжка банкоматів у країні. З початку 2019 року було викрадено вже вісім банкоматів.