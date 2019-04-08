США віднесли до терористичних організацій збройні сили Ірану. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n120497-ssha-vidnesly-do-terorystychnyh-organizaciy-zbroyni-syly-iranu.html

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Частину збройних сил Ірану — Корпус вартових ісламської революції США планують внести до списку іноземних терористичних організацій.

Про наміри віднесення Корпусу вартових ісламської революції та спецзагону «Аль-Кудс» до терорганізацій сьогодні заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє прес-служба Білого дому.

За словами Трампа, це означатиме, що США вважає офіційний Тегеран спонсором тероризму. У фінансуванні та підтримці терористів Трамп звинуватив і Корпус.

Зазначається, що це історичне рішення, оскільки США вперше визнали частину іноземного уряду терористичною організацією.

Корпус вартових ісламської революції є не тільки елітним військовим формуванням. Також корпус контролює значну частину економіки Ірану та підпорядковується верховному лідеру країни аятолі Алі Хаменеї.