Лось у Червоній книзі: суд задовольнив апеляційну скаргу Мінприроди

Лось залишився у Червоній книзі України. Фото: Наш Зеленый Мир

https://racurs.ua/ua/n120496-los-u-chervoniy-knyzi-sud-zadovolnyv-apelyaciynu-skargu-minpryrody.html

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Лось залишився у Червоній книзі України. Відповідне рішення сьогодні, 8 квітня, ухвалили судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

Міністерство екології та природних ресурсів оскаржило рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування наказу щодо занесення лося європейського до Червоної книги України, повідомив на своїй сторінці очільник відомства Остап Семерак.

Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив скаргу Мінприроди та скасував рішення суду нижчої інстанції.

Також Семерак подякував всім, хто підтримував Мінприроди та повідомив, що сприймає вказане рішення, як підтримку політики, націленої на збереження природи, яку наразі здійснює відомство.

Нагадаємо, у грудні 2017 року лося європейського внесли до Червоної книги України. Проте, це рішення було оскаржене у адмінсуді. У листопаді 2018 року суд скасував віднесення лося до тварин, що оберігаються законом. Також було скасовано заборону на полювання.