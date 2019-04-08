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Адвоката підозрюють у систематичному вимаганні грошей у перевізників Київщини. Фото: Гордон

Адвоката підозрюють у систематичному вимаганні грошей у перевізників Київщини

8 кві 2019, 20:06
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Адвоката, звинуваченого у блокуванні роботи перевізників у Київській області, підозрюють у вимаганні 400 тис. грн.

Сьогодні, 8 квітня, правоохоронці повідомили його про підозру у отриманні 400 тис. грн від перевізника, який дав йому ці кошти за право й надалі працювати за своїм маршрутом, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Наразі підготовлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У прокуратурі наполягатимуть на обранні заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, адвоката та його спільника було затримано наприкінці березня під час отримання від одного з перевізників заяви про відмову від майнових прав на перевезення автобусним маршрутом. Правоохоронці підозрюють адвоката у блокуванні роботи перевізників у Київській області.

Джерело: Ракурс


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