Поки фанати «Карпат» громили вагони поїзда, поліцейські лише документували завдані збитки. Фото:

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Фанати ФК «Карпати» розгромили три вагони поїзда Львів-Запоріжжя. Інцидент стався в суботу, 6 квітня.

Фанати «Карпат» подорожували у трьох вагонах поїзда № 120, повідомляє «Українська правда».

Протягом подорожі 250 фанатів завдали значної шкоди поїзду: вони розбили 12 вікон, викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів і три вогнегасника.

Провідники і начальник поїзда викликали правоохоронців на кожну станцію, де робив зупинку потяг. Однак поліцейські лише документували факти заворушень і збирали заяви у провідників.

Згідно з даними «Укрзалізниці», правоохоронці не вжили жодних заходів, щоб припинити порушення.

Водночас, за словами спікера Національної поліції України Ярослава Тракало, що правоохоронці діяли урамках своїх повноважень. На пропозицію «Укрзалізниці» про супровод поїздів співробітниками Нацполіціі або Нацгвардії, Тракало заявив, що в 2014 році підприємству пропонували укласти контракт на здійснення супроводу поїздів правоохоронцями. Однак в «Укрзалізниці» відмовилися від договору.