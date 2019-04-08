Головні новини за 8 квітня. Фото: From-ua.com

https://racurs.ua/ua/n120493-golovni-novyny-za-8-kvitnya-nazvano-ostatochnu-vartist-debativ-na-stadioni-a-eksperty-ozvuchyly.html

Ракурс

Сьогодні, 8 квітня, керівник Національної суспільної телекомпанії Зураб Алансія повідомив остаточну вартість дебатів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. За його словами вартість такого заходу — 5,9 млн грн. У цю суму входить оренда стадіону на два дні (це потрібно для установки сцени, налаштування світла, звуку та екранів). У разі, якщо буде доведено, що це передвиборча агітація, кандидатам доведеться заплатити таку ж суму за трансляцію цього заходу.

Сьогодні свою думку з приводу того, хто виграє президентські вибори в Україні озвучив голова Білорусі Олександр Лукашенко. На його думку, у другому турі українці підтримають чинного президента Порошенка. Він заявив, що хоча й різниця між кандидатами велика, проте наразі не зрозуміло, як завершиться другий тур виборів. За словами Лукашенка, Порошенко має зробити все можливе, щоб народ його підтримав.

Також сьогодні агентство Fitch дало прогноз щодо курсу гривні у 2019−2020 роках. На думку експертів, курс гривні впаде наприкінці 2019 року і становитиме 28,86 грн за один долар. Падіння української національної валюти продовжиться і у 2020 році. Експерти прогнозують вартість одного долару на рівні 30,6 грн. Таке падіння валюти очікується не лише через завершення транзиту газу через територію країни, але й через зовнішні борги України та зниження прибутковості більшості сегментів.

Сьогодні стало відомо, що губернатор Одещини Максим Степанов не пішов у відставку попри президентський указ про його звільнення. Очільник ОДА заявив, що Порошенко, підписавши цей указ, порушив законодавство. За словами Степанова, уряд має зробити подання на ім’я президента, а голова держави тоді може підписати указ. Оскільки в уряді не робили відповідного подання, то він й надалі виконуватиме обов’язки голови ОДА.

Журналісти ВВС оприлюднили розслідування щодо втручання Росії у вибори президента на Мадагаскарі. Згідно з даними журналістів, у 2018 році на Мадагаскар під виглядом туристів приїжджали політтехнологи, які тісно пов’язані з Кремлем. Зазначається, що вибори у 2018 році були найбільш непердбачуваними за всю історію країни. У другий тур вийшов бізнесмен Андрі Радзуеліна з відривом у 4% та переміг головного суперника.