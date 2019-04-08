До другого туру президентських виборів вийшли Петро Порошенко та Володимир Зеленський, фото: «ГолосUA»

https://racurs.ua/ua/n120491-debaty-na-stadioni-u-suspilnomu-movlenni-pidrahuvaly-vartist.html

Ракурс

Дебати на київському стадіоні «Олімпійський» за участі президента України Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського обійдуться в 5,9 млн дол.

Про це сьогодні журналістам повідомив очільник Національної суспільної телекомпанії України Зураб Аласанія, повідомляє агентство «РБК-Україна»,

За словами Аласанії, до цієї суми входить вартість оренди стадіону щонайменше на два дні. На ньому потрібно буде встановити сцену. Також потрібні камери, світло, звук, екрани тощо.

Крім того, зазначає Аласанія, якщо буде доведено, що ці дебати — політична агітація, додатково потрібно буде заплатити ще можливо приблизно таку ж суму телеканалам за трансляцію. Очільник НСТУ наголошує, що він цю суму порахувати не може, проте відповідні прайси лежать у Центральній виборчій комісії.

Чиновник зазначив, що ця сума може бути дещо меншою, якщо один із учасників дебатів не з’явиться.

Щодо можливого продажу квитків на дебати, то, за словами Аласанії, це теоретично міг би здійснювати стадіон.

Втім, на думку чиновника, дебати все ж відбудуться не на стадіоні, а в студії Суспільного мовлення 19 квітня.

Кілька днів тому Аласанія попередньо озвучував суму в 1 млн доларів, ґрунтуючись на вартості концерту Святослава Вакарчука на «Олімпійському», котрий обійшовся у 500 тис. дол.

Нагадаємо, у Порошенка сьогодні заявили, що він готовий до дебатів із Зеленським як 14, так і 19 квітня.