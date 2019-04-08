Метро в Києві остаточно попрощається з жетонами 1 листопада: реакція пасажирів. Фото: TC.ua

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Київський метрополітен із 1 листопада запроваджує виключно електронні засоби оплати проїзду.

Жетонами можна буде скористатися ще 31 жовтня, а вже наступного дня, відповідно до закону про електронний квиток і розпорядження Київміськдержадміністрації щодо запровадження автоматичної системи оплати проїзду, киянам і гостям міста доведеться розраховуватися за користування метрополітеном електронними проїзними або банківськими картками.

«Хто платить карткою в метро, економить вже, бо при поповненні картки на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн. Хто користується іншими картками (проїзний, „Картка киянина“, е-квиток), також вже економить і час, і кошти», — зазначили у прес-службі Київського метрополітену.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на це повідомлення. Частина пасажирів підтримує такі зміни, наголошуючи, що киянам треба йти у ногу з часом, ще частина не бачить необхідності у виведенні жетонів із обігу, а для декого це рішення стало приводом зайвий раз пожартувати.

Поповнювати картку метро можна самостійно шляхом внесення готівки до автоматів, розташованих на станціях підземки, або сплачуючи банківською карткою чи готівкою у касах. Термін дії проїзної картки становить один рік (подовжується автоматично після кожного використання). Використавши всі поїздки, робочу картку можна повернути до будь-якої каси й отримати назад її заставну вартість.

Окрім того, в Києві запроваджують електронний квиток. Сплатити за проїзд електронними засобами можна буде на кожній станції метро: треба проходити через спеціальні турнікети з відповідною позначкою.

Жителям Києва, які мають право на пільговий проїзд, необхідно користуватися виключно «Карткою киянина». Загальнодержавні категорії пільговиків у метро проходитимуть через ручний контроль, надавши оригінал посвідчення.

Для дітей до семи років проїзд у метро є безкоштовним. За умови пред’явлення учнівського квитка безкоштовно користуватися підземкою можуть і київські школярі, але не учні з інших міст.