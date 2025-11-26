У Києві поновили теплопостачання до всіх будинків, фото: «Київтеплоенерго»

У Києві повернули теплопостачання до усіх будинків, що залишилися без послуги внаслідок нещодавніх російських обстрілів.

Про це сьогодні, 26 листопада, ввечері повідомила прес-служба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Зазначається, що:

станом на 12.00 сьогоднішнього дня теплоносій було подано в усіх районах і до 16.00 налагоджено температурні параметри теплоносія у будівлях;

також відновлено постійну схему опалення для шести лікарень, які тимчасово обігрівались від мобільних котелень.

Фахівці «Київтеплоенерго» працювали у режимі 24/7, щоб відновити опалення для киян. До середини дня 26 листопада теплоносій вже подано до усіх будинків, де його не було, та відновлено теплопостачання у Печерському і Голосіївському та частинах Шевченківського, Соломʼянського, Святошинського, Дарницького та Дніпровського районів, — вказано в повідомленні.

Наразі управителі житлових будинків проводять налаштування внутрішньобудинкових систем опалення для подачі тепла безпосередньо до квартир, — додали в «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, внаслідок нічного російського обстрілу вчора, 25 листопада, у низці районів Києва обмежили теплопостачання.