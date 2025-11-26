Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві поновили теплопостачання до всіх будинків, фото: «Київтеплоенерго»
У Києві повернули тепло до всіх будинків після російського обстрілу — Київтеплоенергоhttps://racurs.ua/ua/n210532-u-kyievi-povernuly-teplo-do-vsih-budynkiv-pislya-rosiyskogo-obstrilu-kyyivteploenergo.htmlРакурс
У Києві повернули теплопостачання до усіх будинків, що залишилися без послуги внаслідок нещодавніх російських обстрілів.
Про це сьогодні, 26 листопада, ввечері повідомила прес-служба комунального підприємства «Київтеплоенерго».
Зазначається, що:
- станом на 12.00 сьогоднішнього дня теплоносій було подано в усіх районах і до 16.00 налагоджено температурні параметри теплоносія у будівлях;
- також відновлено постійну схему опалення для шести лікарень, які тимчасово обігрівались від мобільних котелень.
Фахівці «Київтеплоенерго» працювали у режимі 24/7, щоб відновити опалення для киян. До середини дня 26 листопада теплоносій вже подано до усіх будинків, де його не було, та відновлено теплопостачання у Печерському і Голосіївському та частинах Шевченківського, Соломʼянського, Святошинського, Дарницького та Дніпровського районів, — вказано в повідомленні.
Наразі управителі житлових будинків проводять налаштування внутрішньобудинкових систем опалення для подачі тепла безпосередньо до квартир, — додали в «Київтеплоенерго».
Нагадаємо, внаслідок нічного російського обстрілу вчора, 25 листопада, у низці районів Києва обмежили теплопостачання.