Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Київщині, фото: ДСНС

На Київщині внаслідок російської атаки зруйновані будинки, постраждала дитина (ФОТО)

25 лис 2025, 09:24
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 листопада, здійснив чергову масовану повітряну атаку по Київщині.

Вночі завдавав ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, у Білій Церкві пошкоджень зазнав чотирьохповерховий житловий будинок.

Рятувальниками проведено евакуацію 46 чоловік з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю, — розповіли у ДСНС. — На жаль, постраждала 14-річна дитина.

Для обігріву людей розгорнуто намети ДСНС та Товариства Червоного Хреста, також на місці працюють психологи ДСНС.

Триває розбір конструкцій поруч розташованих житлових будинків.

Наслідки російської повітряної атаки по Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів