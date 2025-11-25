Последствия российской воздушной атаки по Киевской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210485-v-kievskoy-oblasti-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-razrusheny-doma-postradal-rebenok-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 листопада, здійснив чергову масовану повітряну атаку по Київщині.

Вночі завдавав ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, у Білій Церкві пошкоджень зазнав чотирьохповерховий житловий будинок.

Рятувальниками проведено евакуацію 46 чоловік з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю, — розповіли у ДСНС. — На жаль, постраждала 14-річна дитина.

Для обігріву людей розгорнуто намети ДСНС та Товариства Червоного Хреста, також на місці працюють психологи ДСНС.

Триває розбір конструкцій поруч розташованих житлових будинків.