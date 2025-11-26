Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве восстановили теплоснабжение всех зданий, фото: «Киевтеплоэнерго»
Во все здания Киева после российского обстрела вернули тепло — Киевтеплоэнергоhttps://racurs.ua/n210532-vo-vse-zdaniya-kieva-posle-rossiyskogo-obstrela-vernuli-teplo-kievteploenergo.htmlРакурс
У Києві повернули теплопостачання до усіх будинків, що залишилися без послуги внаслідок нещодавніх російських обстрілів.
Про це сьогодні, 26 листопада, ввечері повідомила прес-служба комунального підприємства «Київтеплоенерго».
Зазначається, що:
- станом на 12.00 сьогоднішнього дня теплоносій було подано в усіх районах і до 16.00 налагоджено температурні параметри теплоносія у будівлях;
- також відновлено постійну схему опалення для шести лікарень, які тимчасово обігрівались від мобільних котелень.
Фахівці «Київтеплоенерго» працювали у режимі 24/7, щоб відновити опалення для киян. До середини дня 26 листопада теплоносій вже подано до усіх будинків, де його не було, та відновлено теплопостачання у Печерському і Голосіївському та частинах Шевченківського, Соломʼянського, Святошинського, Дарницького та Дніпровського районів, — вказано в повідомленні.
Наразі управителі житлових будинків проводять налаштування внутрішньобудинкових систем опалення для подачі тепла безпосередньо до квартир, — додали в «Київтеплоенерго».
Нагадаємо, внаслідок нічного російського обстрілу вчора, 25 листопада, у низці районів Києва обмежили теплопостачання.