Метро в Киеве окончательно попрощается с жетонами 1 ноября: реакция пассажиров. Фото: TC.ua

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Киевский метрополитен с 1 ноября вводит исключительно электронные средства оплаты проезда.

Жетонами можно будет воспользоваться еще 31 октября, а уже на следующий день, согласно закону об электронном билете и распоряжению Киевгоргосадминистрации о введении автоматической системы оплаты проезда, киевлянам и гостям столицы придется расплачиваться за пользование метрополитеном электронными проездными или банковскими карточками.

«Кто платит карточкой в метро, уже экономит, поскольку при пополнении карточки на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн. Кто пользуется другими карточками (проездной, „Карточка киевлянина“, е-билет), тоже уже экономит и время, и средства», — отметили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это сообщение. Часть пассажиров поддерживает такие изменения, отмечая, что киевлянам нужно идти в ногу со временем, еще часть — не видит необходимости в выводе жетонов из оборота, а для некоторых это решение стало поводом лишний раз пошутить.

Пополнять карточку метро можно самостоятельно путем внесения наличных денег в автоматы, расположенные на станциях подземки, или оплачивая банковской карточкой либо наличными в кассах. Срок действия проездной карточки составляет один год (продлевается автоматически после каждого использования). Использовав все поездки, рабочую карточку можно вернуть в любую кассу и получить назад ее залоговую стоимость.

Кроме того, в Киеве вводят электронный билет. Оплатить проезд электронными средствами можно будет на каждой станции метро: нужно проходить через специальные турникеты с соответствующей отметкой.

Жителям Киева, у которых есть право на льготный проезд, необходимо пользоваться исключительно «Карточка киевлянина». Общегосударственные категории льготников в метро будут проходить через ручной контроль, предоставив оригинал удостоверения.

Для детей до семи лет проезд в метро является бесплатным. При предъявлении ученического билета бесплатно пользоваться подземкой могут и киевские школьники, но не ученики из других городов.