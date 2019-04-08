Погода в Украине 9 апреля: в западных областях похолодает и пройдут дожди (КАРТА)https://racurs.ua/n120489-pogoda-v-ukraine-9-aprelya-v-zapadnyh-oblastyah-poholodaet-i-proydut-dojdi-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 9 апреля будет теплой. В восточных, центральных и южных регионах потеплеет, в Николаевской и Херсонской областях синоптики прогнозируют температуру воздуха 20−22°.
В то же время на Западе Украины прогнозируется похолодание. Пройдут дожди, температура воздуха днем поднимется до 13−15° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 9 апреля будет теплой и солнечной, синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 8−10° выше нуля, а днем поднимется до 17−19° тепла.
Во Львове 9 апреля похолодает, днем пройдут дожди. Столбики термометров ночью покажут 5−7° выше нуля, а днем - 13−15° тепла.
Погода в Днепре 9 апреля будет очень теплой. Синоптики прогнозируют 6−8° тепла ночью, а днем воздух прогреется до 18−20° выше нуля. День будет солнечным, осадки не прогнозируются.
В Харькове 9 апреля будет тепло и солнечно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 6−8° тепла, днем - 16−18° выше нуля.
Погода в Одессе 9 апреля также будет по-весеннему теплой. Столбики термометров ночью покажут 7−9° тепла, а днем воздух прогреется до 16−18°.
Метеорологи не прогнозируют магнитных бурь в Киеве завтра, 9 апреля. В течение дня будут наблюдаться лишь небольшие возмущения.