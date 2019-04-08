Погода в Украине 9 апреля. Фото: UA.news

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Погода в Украине 9 апреля будет теплой. В восточных, центральных и южных регионах потеплеет, в Николаевской и Херсонской областях синоптики прогнозируют температуру воздуха 20−22°.

В то же время на Западе Украины прогнозируется похолодание. Пройдут дожди, температура воздуха днем ​​поднимется до 13−15° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 9 апреля будет теплой и солнечной, синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 8−10° выше нуля, а днем ​​поднимется до 17−19° тепла.

Во Львове 9 апреля похолодает, днем ​​пройдут дожди. Столбики термометров ночью покажут 5−7° выше нуля, а днем ​​- 13−15° тепла.

Погода в Днепре 9 апреля будет очень теплой. Синоптики прогнозируют 6−8° тепла ночью, а днем ​​воздух прогреется до 18−20° выше нуля. День будет солнечным, осадки не прогнозируются.

В Харькове 9 апреля будет тепло и солнечно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 6−8° тепла, днем ​​- 16−18° выше нуля.

Погода в Одессе 9 апреля также будет по-весеннему теплой. Столбики термометров ночью покажут 7−9° тепла, а днем ​​воздух прогреется до 16−18°.

Метеорологи не прогнозируют магнитных бурь в Киеве завтра, 9 апреля. В течение дня будут наблюдаться лишь небольшие возмущения.