Место инцидента фото: Максим Бурбак

https://racurs.ua/n120488-vo-vremya-rabot-po-demontaju-v-chernovickoy-oblasti-zagorelsya-saharnyy-zavod-razdautsya-vzryvy.html

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В поселке Кострижовка Заставнивского района Черновицкой области возник пожар на территории местного сахарного завода «Хрещатик».

Возгорание возникло около 12.20, сообщает местное издание «Заставна сьогодні».

Предварительной причиной появления огня считается нарушение правил техники безопасности во время работ по демонтажу.

Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на место инцидента, всего задействованы четыре группы ГСЧС.

Издание отмечает, что завод имеет значительные долги перед местной объединенной территориальной общиной (ОТО). Недавно местные жители перекрывали выезд с территории завода, опасаясь, что владельцы распилят на металлолом и вывезут оборудование.

Народный депутат Макисм Бурбаки на своей странице в социальной сети Фейсбук отметил, что «Хрещатик» — последний в Черновицкой области сахарный комбинат. Его долги перед Кострыжевской ОТГ составляют 4,5 млн грн.

По словам Бурбака, комбинат несколько недель назад начали резать на металлолом.

Народный избранник отмечает, что свидетели сообщают о взрывах на «Хрещатике».

«Это и не удивительно, учитывая многочисленное количество химикатов, которые были на заводе», — подчеркивает депутат.

Напомним, в марте вспыхнул масштабный пожар на заводе пластмассовых изделий в Днепропетровской области.