Місце інциденту, фото: Максим Бурбак

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У селищі Кострижівка Заставнівського району Чернівецької області виникла пожежа на території місцевого цукрового заводу «Хрещатик».

Займання виникло близько 12.20, повідомляє місцеве видання «Заставна сьогодні».

Попередньою причиною появи вогню вважається порушення правил техніки безпеки під час робіт з демонтажу.

Зазначається, що пожежники оперативно прибули на місце інциденту, всього задіяно чотири групи ДСНС.

Видання наголошує, що цей завод має значні борги перед місцевою об'єднаною територіальною громадою (ОТГ). Нещодавно місцеві жителі перекривали виїзд з територію заводу, побоюючись, що власники розпилять на брухт та вивезуть обладнання.

Народний депутат Макисм Бурбак на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначив, що «Хрещатик» — останній в Чернівецькій області цукровий комбінат. Його борги перед Кострижівською ОТГ становлять 4,5 млн грн.

За словами Бурбака, комбінат кілька тижнів тому почали різати на металобрухт.

Народний обранець зазначає, що свідки повідомляють про вибухи на «Хрещатику».

«Це й не дивно, зважаючи на численну кількість хімікатів, які були на заводі», — наголошує депутат.

Нагадаємо, у березні спалахнула масштабна пожежа на заводі пластмасових виробів у Дніпропетровській області.