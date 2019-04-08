Середня зарплата за триріччя стала вищою на 170 доларів, запевняють в уряді

На скільки виросла середня зарплата за три роки, повідомили в уряді. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n120487-serednya-zarplata-z-2015-roku-stala-vyschou-na-170-dol-zapevnyaut-v-uryadi.html

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Середня зарплата в Україні з грудня 2015 року виросла майже на 170 дол.

Станом на грудень 2015 року середня зарплата в Україні становила близько 210 дол., повідомив під час прес-конференції у Києві міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передають УНН.

Водночас у грудні 2018 року показник середньої зарплати піднявся до 380 дол. За словами посадовця, реальна зарплата українців зросла на 45,6% з 2015 року.

Розмір середньої зарплати визначався згідно з даними сайтів з пошуку роботи. Наразі середня зарплата, яку пропонують у приватному секторі становить 11,7 тис. грн, що за курсом Національного банку України дорівнює близько 430 дол.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив прогнозований рівень середньої зарплати у 2019 році. Згідно з підрахунками, середня зарплата в Україні становитиме 10,5 тис. грн. Проте, за словами Гройсмана, цей показник до кінця 2019 року може бути вищим.