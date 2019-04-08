Средняя зарплата за три года стала выше на 170 долларов. Фото: Delo.ua

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Ракурс

Средняя зарплата в Украине с декабря 2015 года выросла почти на 170 долл.

По состоянию на декабрь 2015 года средняя зарплата в Украине составляла около 210 долл., сообщил во время пресс-конференции в Киеве министр экономического развития и торговли Степан Кубов, передают УНН.

В то же время в декабре 2018 года показатель средней зарплаты поднялся до 380 долл. По словам чиновника, реальная зарплата украинцев выросла на 45,6% с 2015 года.

Размер средней зарплаты определялся исходя из данных сайтов по поиску работы. Сейчас средняя зарплата, которую предлагают в частном секторе составляет 11,7 тыс. грн, что по курсу Национального банка Украины составляет около 430 долл.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил прогнозируемый уровень средней зарплаты в 2019 году. Согласно подсчетам, средняя зарплата в Украине составит 10,5 тыс. грн. Однако, по словам Гройсмана, этот показатель к концу 2019 года может быть выше.