Погода в Україні 9 квітня. Фото: UA.news

https://racurs.ua/ua/n120489-pogoda-v-ukrayini-9-kvitnya-u-zahidnyh-oblastyah-poholodnishaie-i-proydut-doschi-karta.html

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Погода в Україні 9 квітня очікується тепла. У східних, центральних та південних регіонах потеплішає, у Миколаївській та Херсонській областях синоптики прогнозують температуру повітря 20−22°.

Водночас на Заході України прогнозується похолодання. Пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до 13−15° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві 9 квітня буде теплою та сонячною, синоптики опадів не обіцяють. Температура повітря вночі складатиме 8−10° вище нуля, а вдень підніметься до 17−19° тепла.

У Львові 9 квітня похолоднішає, вдень пройдуть дощі. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 5−7° вище нуля, а вдень — 13−15° тепла.

Погода у Дніпрі 9 квітня буде дуже теплою. Синоптики прогнозують 6−8° тепла вночі, а вдень повітря прогріється до 18−20° вище нуля. День буде сонячним, опади не прогнозуються.

У Харкові 9 квітня буде тепло та сонячно, без опадів. Температура повітря вночі складатиме 6−8° тепла, вдень — 16−18° вище нуля.

Погода в Одесі 9 квітня також буде по-весняному теплою. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 7−9° тепла, а вдень повітря прогріється до 16−18°.

Метеорологи не прогнозують магнітних бурь у Києві завтра, 9 квітня. Протягом доби спостерігатимуться лише невеликі збурення.