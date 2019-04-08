Во второй тур президентских выборов вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский, фото: «ГолосUA»

https://racurs.ua/n120491-debaty-na-stadione-v-obschestvennom-veschanii-podschitali-stoimost.html

Ракурс

Дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» при участии президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского обойдутся в 5,9 млн долл.

Об этом сегодня журналистам сообщил глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания, сообщает агентство «РБК-Украина»,

По словам Аласании, в эту сумму входит стоимость аренды стадиона минимум на два дня. На нем нужно будет установить сцену. Также нужны камеры, свет, звук, экраны и тому подобное.

Кроме того, отмечает Аласания, если будет доказано, что эти дебаты — политическая агитация, дополнительно нужно будет заплатить еще возможно примерно такую же сумму телеканалам за трансляцию. Глава НСТУ подчеркивает, что он эту сумму посчитать не может, однако соответствующие прайсы лежат в Центральной избирательной комиссии.

Чиновник отметил, что эта сумма может быть несколько меньшей, если один из участников дебатов не появится.

Что касается возможной продажи билетов на дебаты, то, по словам Аласании, это теоретически мог бы осуществлять стадион.

Впрочем, по мнению чиновника, дебаты все же состоятся не на стадионе, а в студии Общественного вещания 19 апреля.

Несколько дней назад Аласания предварительно озвучивал сумму в 1 млн долларов, основываясь на стоимости концерта Святослава Вакарчука на «Олимпийском», который обошелся в 500 тыс. долл.

Напомним, у Порошенко сегодня заявили, что он готов к дебатам с Зеленским как 14, так и 19 апреля.