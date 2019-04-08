Алкоголь шкідливий навіть у малих дозах. Фото: Econet

https://racurs.ua/ua/n120492-alkogol-shkidlyvyy-navit-u-malyh-dozah-doslidjennya.html

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Алкоголь шкідливий навіть у малих дозах. Таких висновків дійшли вчені з Оксфордського університету, Пекінського університету та Академії медичних наук у Китаї.

Вчені протягом десяти років спостерігали за близько 500 тис. людей, які вживали алкоголь у малих дозах, повідомляється у дослідженні, оприлюдненому у журналі The Lancet, передає «ВВС-Україна».

У дослідженні брали участь азіати, тому що вони мають гени, поєднання яких робить неприємним вживання алкоголю та викликає відразу від таких напоїв. Саме тому, у Китаї кожен третій чоловік зовсім не вживає алкоголю. Відсоток серед жінок, які вживають алкоголь ще менший.

Провівши дослідження вчені виявили, що навіть незначні дози алкоголю шкідливі для організму. Так, у тих осіб, які вживають один-два келихи пива або вина щодня, ризик інсульту підвищується на 15%. У осіб, які вживають близько чотирьох келихів алкоголю, ризик інсульту становить 35%.

Водночас вчені не виявили жодних позитивних змін у організмі людей, які вживають невеликі порції алкоголю. Таким чином, думку про те, що алкоголь у малих порціях може бути корисним спростовано.

Проте вчені не виявили зв’язку між спиртним та інфарктом міокарда.