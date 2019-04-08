Алкоголь вреден даже в малых дозах. Фото: Econet

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Алкоголь вреден даже в малых дозах. К таким выводам пришли ученые из Оксфордского университета, Пекинского университета и Академии медицинских наук в Китае.

Ученые в течение десяти лет наблюдали за 500 тыс. человек, употреблявших алкоголь в малых дозах, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, передает «ВВС-Украина».

В исследовании принимали участие азиаты, потому что они имеют гены, сочетание которых делает неприятным употребление алкоголя и вызывает отвращение от таких напитков. Именно поэтому, в Китае каждый третий мужчина совсем не употребляет алкоголь. Процент среди женщин, которые употребляют алкоголь еще меньше.

Проведя исследования ученые обнаружили, что даже незначительные дозы алкоголя вредны для организма. Так, у лиц, употребляющих один-два бокала пива или вина в день, риск инсульта повышается на 15%. У лиц, которые употребляют около четырех бокалов алкоголя, риск инсульта составляет 35%.

В то же время ученые не обнаружили никаких положительных изменений в организме людей, которые употребляют небольшие порции алкоголя. Таким образом, мнение о том, что алкоголь в малых порциях может быть полезным было опровергнуто.

Однако ученые не обнаружили связи между спиртным и инфарктом миокарда.