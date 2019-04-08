Главные новости за 8 апреля: в Общественном вещании назвали стоимость дебатов на стадионе, а эксперты озвучили прогноз курса гривны

Главные новости за 8 апреля. Фото: From-ua.com

https://racurs.ua/n120493-glavnye-novosti-za-8-aprelya-v-obschestvennom-veschanii-nazvali-stoimost-debatov-na-stadione.html

Ракурс

Сегодня, 8 апреля, руководитель Национальной общественной телекомпании Зураб Алансия сообщил окончательную стоимость дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. По его словам стоимость такого мероприятия — 5,9 млн грн. В эту сумму входит аренда стадиона на два дня (это нужно для установки сцены, настройки света, звука и экранов). В случае, если будет доказано, что это предвыборная агитация, кандидатам придется заплатить такую ​​же сумму за трансляцию этого мероприятия.

Сегодня свое мнение по поводу того, кто выиграет президентские выборы в Украине озвучил глава Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, во втором туре украинцы поддержат действующего президента Порошенко. Он заявил, что хотя и разница между кандидатами велика, однако пока не ясно, как завершится второй тур выборов. По словам Лукашенко, Порошенко должен сделать все возможное, чтобы народ его поддержал.

Также сегодня агентство Fitch дало прогноз курса гривны в 2019—2020 годах. По мнению экспертов, курс гривны упадет в конце 2019 года и составит 28,86 грн за один доллар. Падение украинской национальной валюты продолжится и в 2020 году. Эксперты прогнозируют стоимость одного доллара на уровне 30,6 грн. Такое падение валюты ожидается не только из-за завершения транзита газа через территорию страны, но и за внешних долгов Украины и снижения доходности большинства сегментов.

Сегодня стало известно, что губернатор Одесской области Максим Степанов не пошел в отставку, несмотря на президентский указ о его увольнении. Глава ОГА заявил, что Порошенко, подписав этот указ, нарушил законодательство. По словам Степанова, правительство должно сделать представление на имя президента, а глава государства тогда может подписать указ. Поскольку в правительстве не делали соответствующего представления, то он и в дальнейшем будет выполнять обязанности председателя ОГА.

Журналисты ВВС обнародовали расследование относительно вмешательства России в выборы президента на Мадагаскаре. Согласно данным журналистов, в 2018 году на Мадагаскар под видом туристов приезжали политтехнологи, которые тесно связаны с Кремлем. Отмечается, что выборы в 2018 году были наиболее непредсказуемыми за всю историю страны. Во второй тур вышел бизнесмен Андри Радзуэлина с отрывом в 4% и победил главного соперника.