Выборы в Украине: Лукашенко назвал своего фаворита / Фото: wikimedia

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что по результатам волеизъявления украинцев 21 апреля во втором туре выборов победит действующий президент Петр Порошенко.

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не осмелится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — заявил Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Президент Беларуси также вспомнил о бывшем общем друге Михаиле Саакашвили.

«У нас с Порошенко был когда-то общий друг — Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом, Конституцию поменял, еще что-то — начал с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и прятаться в других странах», — сказал Лукашенко.

Президент соседней страны добавил, что Порошенко «должен сделать все для того, чтобы народ его поддержал».

Кроме этого, Лукашенко заявил, что если у некоторых украинцев нет достойного кандидата, за которого бы они хотели отдать свой голос, «то и голосовать не нужно».

«Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен. Если не за кого голосовать — значит, повторные выборы», — резюмировал Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси заявлял, что говорил с главой РФ Владимиром Путиным об оголтелой антиукраинской пропаганде на центральных российских телеканалах.

Лукашенко надеется, что у России нет желания поглотить или присоединить к себе Беларусь.