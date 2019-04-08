Вибори в Україні: Лукашенко назвав ім’я свого фаворита / Фото: wikimedia

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що за результатами волевиявлення українців 21 квітня у другому турі виборів переможе чинний президент Петро Порошенко.

«Ніхто там нічого не виграв. Після першого туру лідирує Зеленський, Порошенко від нього відстає. Як закінчиться другий тур, ніхто не наважиться передбачити. Я все-таки схильний думати, що ці президентські вибори виграє Порошенко», — заявив Лукашенко, пише БЕЛТА.

Білоруський президент також згадав про колишнього спільного друга Михайла Саакашвілі.

«У нас з Порошенком був колись спільний друг — Михайло Саакашвілі. Коли Саакашвілі проводив вибори, будучи президентом, Конституцію поміняв, ще щось — почав з народом займатися жартами. Це призвело до того, що йому довелося покинути Грузію і ховатися в інших країнах», — сказав Лукашенко.

Президент сусідньої країни додав, що Порошенко «повинен зробити все для того, щоб народ його підтримав».

Окрім цього, Лукашенко заявив, що якщо деякі українці не мають гідного кандидата, за якого б хотіли віддати свій голос, «то й голосувати не потрібно».

«Навіщо голосувати за людину, в якій ти не впевнений. Якщо немає за кого голосувати — значить, повторні вибори», — резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі заявляв, що говорив з главою РФ Володимиром Путіним про скажену антиукраїнську пропаганду на центральних російських телеканалах.

Лукашенко сподівається, що у Росії немає бажання поглинути або приєднати до себе Білорусь.