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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
У Лукашенка є тиждень, щоб прибрати техніку з прикордонних областей — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n214540-u-lukashenka-ie-tyjden-schob-prybraty-tehniku-z-prykordonnyh-oblastey-zelenskyy.htmlРакурс
У білоруського диктатора Олександра Лукашенко є тиждень, що прибрати техніку з прикордонних з Україною областей.
Про це сьогодні, 19 червня, під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Зеленський прокоментував вибачення Лукашенка, який в нещодавньому інтерв’ю телеканалу «Аль-Арабія» визнав, що міг перегнути палицю своїми заявами на адресу українського президента.
Зеленський зауважив, що «ніхто не ображається просто на слова». Водночас він заявив, що на території Білорусі вздовж прикордонних з Україною областей є техніка, яка коригує вогонь по українцях.
Даю тиждень на її виведення, інакше це зробимо ми, — наголосив він.
Джерело: «РБК-Україна»