Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n214540-u-lukashenka-ie-tyjden-schob-prybraty-tehniku-z-prykordonnyh-oblastey-zelenskyy.html

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У білоруського диктатора Олександра Лукашенко є тиждень, що прибрати техніку з прикордонних з Україною областей.

Про це сьогодні, 19 червня, під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зеленський прокоментував вибачення Лукашенка, який в нещодавньому інтерв’ю телеканалу «Аль-Арабія» визнав, що міг перегнути палицю своїми заявами на адресу українського президента.

Зеленський зауважив, що «ніхто не ображається просто на слова». Водночас він заявив, що на території Білорусі вздовж прикордонних з Україною областей є техніка, яка коригує вогонь по українцях.

Даю тиждень на її виведення, інакше це зробимо ми, — наголосив він.

Джерело: «РБК-Україна»