Курс валют в Україні наприкінці 2019-го року зросте

https://racurs.ua/ua/n120475-agentstvo-fitch-dalo-nevtishnyy-prognoz-schodo-kursu-gryvni-do-kincya-2019-roku.html

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Курс долара в Україні наприкінці 2019 року зросте. Очікується, що 1 дол. коштуватиме 28,86 грн.

У 2020 році гривня теж продовжить своє падіння. Фінансові аналітики вважають, що наступного року 1 дол. коштуватиме 30,6 грн. Такий невтішний прогноз курсу національної валюти України зробило міжнародне рейтингове агентство Fitch. Про здорожчання американського долара в Україні йдеться в аналітичному звіті агентства щодо кредитного рейтингу НАК «Нафтогаз України».

Експерти Fitch вважають, що зниження курсу української грошової одиниці буде пов’язано не лише з відсутністю доходів від транзиту та транспортування російського газу після 2020 року через закінчення контракту з «Газпромом», але й із зовнішніми боргами України та зниженням прибутковості в більшості сегментів.

Упродовж березня та на початку квітня офіційна валюта Сполучених Штатів Америки трішки подешевшала відносно гривні. Фахівці фінансового ринку стверджують, що курс українських грошей зміцнився в період виборів президента України. Представники «Комітету виборців України» припускають, що курс гривні був стабільним упродовж лютого-березня через те, що всі кандидати у президенти витратили на передвиборчу агітацію майже 300 млн грн.

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року в Україні набув чинності закон «Про валюту та валютні операції». Документ скасував понад 20 валютних обмежень. Українцям цей закон дозволяє купувати онлайн валюту, надсилати гроші за кордон та інвестувати власні кошти в іноземні цінні папери.