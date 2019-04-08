Фанаты ФК «Карпаты» разгромили три вагона поезда Львов-Запорожье. Фото: NewsOne

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Фанаты ФК «Карпаты» разгромили три вагона поезда Львов-Запорожье. Инцидент произошел в субботу, 6 апреля.

Фанаты «Карпат» путешествовали в трех вагонах поезда № 120, сообщает «Украинская правда».

На протяжении путешествия 250 фанатов нанесли значительный ущерб поезду: они разбили 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов и три огнетушителя.

Проводники и начальник поезда вызывали правоохранителей на каждую станцию, где делал остановку поезд. Однако полицейские лишь документировали факты беспорядков и собирали заявления у проводников.

Согласно данным «Укрзализныци», правоохранители не приняли никаких действий, чтобы прекратить нарушения.

В тоже время, по словам спикера Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, что правоохранители действовали в рамках своих полномочий. На предложение «Укрзализныци» о сопровождении поездов сотрудниками Нацполиции или Нацгвардии, Тракало заявил, что в 2014 году предприятию предлагали заключить контракт на осуществление сопровождения поездов правоохранителями. Однако в «Укрзализныце» отказались от договора.