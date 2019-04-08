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Ракурс
Адвоката подозревают в систематическом вымогательстве денег у перевозчиков Киевщины. Фото: Гордон

Адвоката подозревают в систематическом вымогательстве денег у перевозчиков Киевщины

8 апр 2019, 20:06
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Адвоката, обвиняемого в блокировании работы перевозчиков в Киевской области, подозревают в вымогательстве 400 тыс. грн.

Сегодня, 8 апреля, правоохранители сообщили ему о подозрении в получении 400 тыс. грн от перевозчика, который дал ему эти средства за право и дальше работать по своему маршруту, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Уже подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. В прокуратуре будут настаивать на избрании пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, адвоката и его сообщник были задержаны в конце марта при получении от одного из перевозчиков заявления об отказе от имущественных прав на перевозки автобусным маршрутом. Правоохранители подозревают адвоката в блокировании работы перевозчиков в Киевской области.

Источник: Ракурс


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