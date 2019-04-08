Лось в Красной книге: суд удовлетворил апелляционную жалобу Минприроды

Лось в Красной книге. Фото: Наш Зеленый Мир

https://racurs.ua/n120496-los-v-krasnoy-knige-sud-udovletvoril-apellyacionnuu-jalobu-minprirody.html

Ракурс

Лось остался в Красной книге Украины. Соответствующее решение сегодня, 8 апреля, приняли судьи Шестого апелляционного административного суда.

Министерство экологии и природных ресурсов обжаловало решение Окружного админсуда Киева об отмене приказа о занесении лося европейского в Красную книгу Украины, сообщил на своей странице глава ведомства Остап Семерак.

Шестой апелляционный админсуд удовлетворил жалобу Минприроды и отменил решение суда низшей инстанции.

Также Семерак поблагодарил всех, кто поддерживал Минприроды и сообщил, что воспринимает указанное решение, как поддержку политики, нацеленной на сохранение природы, которую сейчас осуществляет ведомство.

Напомним, в декабре 2017 года лося европейского внесли в Красную книгу Украины. Однако, это решение было обжаловано в административном суде. В ноябре 2018 года суд отменил отнесение лося к животным, которые охраняются законом. Также был отменен запрет на охоту.