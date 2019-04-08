США отнесли к террористическим организациям вооруженные силы Ирана. Фото: DW

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Часть вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции США планируют внести в список иностранных террористических организаций.

О намерениях причисления Корпуса стражей исламской революции и спецотряда «Аль-Кудс» к терорганизациям сегодня заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам Трампа, это будет означать, что США считает официальный Тегеран спонсором терроризма. В финансировании и поддержке террористов Трамп обвинил и Корпус.

Отмечается, что это историческое решение, поскольку США впервые признали часть иностранного правительства террористической организацией.

Корпус стражей исламской революции является не только элитным военным формированием. Также Корпус контролирует значительную часть экономики Ирана и подчиняется верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи.