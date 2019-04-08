Реформування «Укроборонпрому»: уряд схвалив проведення антикорупційних перевірок на поліграфі

Реформування «Укроборонпрому». Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n120499-reformuvannya-ukroboronpromu-uryad-shvalyv-provedennya-antykorupciynyh-perevirok-na-poligrafi.html

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У Кабінеті міністрів схвалили доопрацьований план реформування «Укроборонпрому». Так, було внесено зміни у перевірку керівництва комплексу щодо наявності корупційних ризиків.

Уряд ухвалив проведення додаткових перевірок серед керівництва «Укроборонпрому» та інших державних підприємств з використанням поліграфу, повідомляється на «Урядовому порталі».

Таким чином, перевірки на поліграфі можуть застосовуватись щодо керівництва оборонного комплексу та підприємств, у яких частка держави перевищує 50%. В указі зазначається, що ці зміни запроваджуються задля забезпечення прозорості виконання державного оборонного замовлення.

Кабмін ухвалив вказане рішення на виконання указу президента України № 79. Цей указ також вводить у дію відповідне рішення РНБО.

Нагадаємо, наприкінці лютого Bihus.info оприлюднило інформацію щодо розкрадань у оборонній сфері, до яких причетні люди з оточення Порошенка. Згідно з оприлюдненими даними, син першого заступника РНБО Гладковського причетний до купівлі російських деталей за завищеними цінами.