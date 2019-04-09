У Росії на жінку напав ведмідь, їй ампутували руку. Фото: Last Day Club

https://racurs.ua/ua/n120500-u-rosiyi-na-jinku-napav-vedmid-yiy-amputuvaly-ruku.html

Ракурс

У російському Приамур’ї на туристичній базі ведмідь напав на жінку. Потерпіла намагалася погодувати тварину і просунула в клітку руку. Зараз вона перебуває в реанімації.

Встановлено, що, коли жінка просунула в клітку свою ліву руку, тварина схопила її і сильно травмувала. Скалічену руку лікарям довелося ампутувати через сильне ушкодження судинного русла. Про це повідомляє регіональне міністерство охорони здоров’я, передає ТАСС.

Зараз жінка перебуває в місцевій обласній лікарні у важкому стані. Інцидент стався ввечері у понеділок. На місці працювали співробітники оперативної групи, які зібрали матеріали для перевірки і встановлюють обставини справи.

Наразі ведеться перевірка дій співробітників туристичної бази, які відповідають за утримання тварини та забезпечують безпеку відвідувачів бази. Надалі під час слідства ця справа отримає правову оцінку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в листопаді минулого року в Харківській області ведмідь напав на 53-річну співробітницю базу відпочинку. В результаті нападу у жінки була покусана рука і зламане стегно.