Євросоюз створив етичний кодекс для штучного інтелекту. Фото: Promdevelop

https://racurs.ua/ua/n120501-ievrosouz-stvoryv-etychnyy-kodeks-dlya-shtuchnogo-intelektu.html

Ракурс

Європейський Союз (ЄС) створив звід етичних правил для штучного інтелекту. Вони не зачіпають поведінку роботів, як Три закони Айзека Азімова, проте висвітлюють важливі юридичні та етичні проблеми. Правила необхідні у зв’язку із впровадженням системи в освіту, охорону здоров’я і споживчі технології.

Європейська комісія заявила про початок експериментального проекту по реалізації цих правил на практиці. Очікується, що уряди і компанії різних країн будуть дотримуватися цього зводу при розробці та подальшої інтеграції штучного інтелекту. Про це повідомляє ITC.

Для створення зводу минулого року сформували групу з 52 незалежних експертів. Наразі складено сім ключових правил.

Штучний інтелект не повинен керувати людьми, вторгатися в їх автономію і до чогось примушувати, а люди повинні контролювати всі рішення, які приймає система.

Програмне забезпечення штучного інтелекту повинно бути обладнане найкращим захистом і бути недосяжним для хакерських атак.

Штучний інтелект повинен зберігати всі одержувані персональні дані в повній конфіденційності.

Будь-яке рішення системи має відстежуватися і аналізуватися людьми.

Послуги штучного інтелекту повинні бути доступні незалежно від статі, віку, раси та інших факторів.

Система повинна володіти екологічною відповідальністю і бути націленою на позитивні соціальні зміни.

Штучний інтелект повинен бути захищений засобами корпоративної інформації і про негативний вплив забезпечення необхідно вчасно повідомляти.

Поки що ці принципи не мають юридичної сили, але можуть послужити основою для створення законодавчої бази від Європейського Союзу. В рамках проекту експерти підготували список питань, які повинні допомогти виявити потенційно слабкі місця і небезпеки. Відповідь нададуть сьогодні на конференції в Брюсселі.

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