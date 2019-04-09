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Євросоюз створив етичний кодекс для штучного інтелекту. Фото: Promdevelop
Євросоюз створив етичний кодекс для штучного інтелектуhttps://racurs.ua/ua/n120501-ievrosouz-stvoryv-etychnyy-kodeks-dlya-shtuchnogo-intelektu.htmlРакурс
Європейський Союз (ЄС) створив звід етичних правил для штучного інтелекту. Вони не зачіпають поведінку роботів, як Три закони Айзека Азімова, проте висвітлюють важливі юридичні та етичні проблеми. Правила необхідні у зв’язку із впровадженням системи в освіту, охорону здоров’я і споживчі технології.
Європейська комісія заявила про початок експериментального проекту по реалізації цих правил на практиці. Очікується, що уряди і компанії різних країн будуть дотримуватися цього зводу при розробці та подальшої інтеграції штучного інтелекту. Про це повідомляє ITC.
Для створення зводу минулого року сформували групу з 52 незалежних експертів. Наразі складено сім ключових правил.
- Штучний інтелект не повинен керувати людьми, вторгатися в їх автономію і до чогось примушувати, а люди повинні контролювати всі рішення, які приймає система.
- Програмне забезпечення штучного інтелекту повинно бути обладнане найкращим захистом і бути недосяжним для хакерських атак.
- Штучний інтелект повинен зберігати всі одержувані персональні дані в повній конфіденційності.
- Будь-яке рішення системи має відстежуватися і аналізуватися людьми.
- Послуги штучного інтелекту повинні бути доступні незалежно від статі, віку, раси та інших факторів.
- Система повинна володіти екологічною відповідальністю і бути націленою на позитивні соціальні зміни.
- Штучний інтелект повинен бути захищений засобами корпоративної інформації і про негативний вплив забезпечення необхідно вчасно повідомляти.
Поки що ці принципи не мають юридичної сили, але можуть послужити основою для створення законодавчої бази від Європейського Союзу. В рамках проекту експерти підготували список питань, які повинні допомогти виявити потенційно слабкі місця і небезпеки. Відповідь нададуть сьогодні на конференції в Брюсселі.
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