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Ракурс
Євросоюз створив етичний кодекс для штучного інтелекту. Фото: Promdevelop

Євросоюз створив етичний кодекс для штучного інтелекту

9 кві 2019, 08:59
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Європейський Союз (ЄС) створив звід етичних правил для штучного інтелекту. Вони не зачіпають поведінку роботів, як Три закони Айзека Азімова, проте висвітлюють важливі юридичні та етичні проблеми. Правила необхідні у зв’язку із впровадженням системи в освіту, охорону здоров’я і споживчі технології.

Європейська комісія заявила про початок експериментального проекту по реалізації цих правил на практиці. Очікується, що уряди і компанії різних країн будуть дотримуватися цього зводу при розробці та подальшої інтеграції штучного інтелекту. Про це повідомляє ITC.

Для створення зводу минулого року сформували групу з 52 незалежних експертів. Наразі складено сім ключових правил.

  • Штучний інтелект не повинен керувати людьми, вторгатися в їх автономію і до чогось примушувати, а люди повинні контролювати всі рішення, які приймає система.
  • Програмне забезпечення штучного інтелекту повинно бути обладнане найкращим захистом і бути недосяжним для хакерських атак.
  • Штучний інтелект повинен зберігати всі одержувані персональні дані в повній конфіденційності.
  • Будь-яке рішення системи має відстежуватися і аналізуватися людьми.
  • Послуги штучного інтелекту повинні бути доступні незалежно від статі, віку, раси та інших факторів.
  • Система повинна володіти екологічною відповідальністю і бути націленою на позитивні соціальні зміни.
  • Штучний інтелект повинен бути захищений засобами корпоративної інформації і про негативний вплив забезпечення необхідно вчасно повідомляти.

Поки що ці принципи не мають юридичної сили, але можуть послужити основою для створення законодавчої бази від Європейського Союзу. В рамках проекту експерти підготували список питань, які повинні допомогти виявити потенційно слабкі місця і небезпеки. Відповідь нададуть сьогодні на конференції в Брюсселі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», музичний лейбл Warner Music уклав контракт зі штучним інтелектом


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