Вперше в історії: музичний лейбл Warner Music уклав контракт зі штучним інтелектом. Фото: Игромания

https://racurs.ua/ua/n119804-vpershe-v-istoriyi-muzychnyy-leybl-warner-music-uklav-kontrakt-zi-shtuchnym-intelektom.html

Ракурс

Вперше в історії музичний лейбл Warner Music домовився зі штучним інтелектом про створення 20 музичних альбомів. Згідно з угодою, німецький додаток Endel створить для концерну персоналізовані звукові фони для різних людей.

Наразі випущено п’ять альбомів під назвами: «Дощова ніч», «Ясна ніч», «Туманний ранок», «Хмарно вночі» і «Хмарно днем». Створені додатком альбоми основуються на різних типах сну. Для своїх композицій штучний інтелект використовує дані про погоду і час доби. Додаток доступний на всіх смартфонах і через смарт-динамік Amazon Echo. Про це повідомляє видання The Guardian.

Розраховується, що деякі альбоми будуть допомагати слухачам розслабитися, зосередитися і підійдуть для інших потреб. Сам концерн Warner Music вважає, що нова музика знизить рівень занепокоєння у слухачів і підвищить їх настрій.

У число інвесторів проекту увійшли діджей Jillionaire з тріо Major Lazer’s і фонд віртуального помічника Amazon Alexa.

Як раніше повідомляв «Ракурс», компанія Googlе (Гугл) створила doodle (дудл) зі штучним інтелектом. Інтерактивна гра використовувала машинне навчання, щоб створювати унікальні мелодії адаптуючи варіації користувачів до рок-гібриду музичного стилю Йоганна Себастьяна Баха.