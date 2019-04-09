Гендиректор Twitter получил 1,4 долл. зарплаты за прошлый год. Фото: ChangeUA

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Ракурс

Создатель и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси получил за прошлый год 1,4 долл. зарплаты. Ранее Дорси и вовсе отказывался от оплаты своего труда в организации.

Причиной отказа Дорси назвал веру в ценности и потенциал компании. Зарплата в полтора доллара за год стала первой оплатой труда генерального директора компании за последние четыре года после возвращения на должность. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Узнать о появившейся зарплате генерального директора удалось по документам компании, которые опубликовали в понедельник. Зарплату Дорси уже сравнили с ограничением по количеству знаков для сообщения в соцсети Twitter в 2006 году. Тогда лимит был 140 знаков.

С 2017 года ограничение количества знаков изменили и оно составило 280 знаков. Скажется ли это на зарплате Дорси в будущем пока неизвестно.

Джек Дорси создал не только компанию Twitter, но и является основателем Square. Согласно рейтингу журнала Forbes, состоянием на январь текущего года, Дорси обладает активами на 5,5 млрд долл.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях компанию Twitter оштрафовали в России из-за отказа предоставить информацию о локализации данных пользователей. Юристы, представляющие Twitter, отметили, что претензии Роскомнадзора не обоснованы.