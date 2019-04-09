Депутаты рассматривают законопроект о языке. Фото: 5 канал

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Депутаты Верховной Рады сегодня, 9 апреля, продолжили рассмотрение законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В повестку дня на 9 апреля внесен только один законопроект № 5670, сообщается на сайте парламента.

Отметим, что депутатам осталось рассмотреть еще 862 поправки в «языковой закон». Ранее прогнозировалось, что депутаты завершат рассматривать этот законопроект до второго тура выборов президента Украины. Впрочем, по мнению председателя парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, этого может и не произойти, поскольку часть депутатов находятся на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Между тем, накануне некоторые политики, в частности внефракционный нардеп Юрий Деревянко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, заявили о необходимости принятия закона об импичменте на ближайших заседаниях.

Тимошенко утверждает, что закон об импичменте и снятии неприкосновенности с президента и народных депутатов позволит предотвратить злоупотребления на должностях.

В свою очередь Деревянко выдвинул условие кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому — в течение суток публично обратиться к парламенту с призывом принять этот закон.

Действующий глава государства Порошенко уже отреагировал на эти заявления, отметив, что законы об импичменте президента и о временных следственных комиссиях крайне необходимы и он готов делегировать своих представителей для обсуждения соответствующих законопроектов с депутатами.