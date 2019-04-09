СБУ проверит, действительно ли РФ финансировала Зеленского. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/n120507-vybory-2019-snbo-napravil-v-sbu-obraschenie-mirotvorca-kasatelno-finansirovaniya-zelenskogo.html

Ракурс

Обращением сайта «Миротворец» о якобы российском финансировании кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского будет заниматься Служба безопасности Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины передал спецслужбе соответствующее обращение, которое поступило от «Миротворца». Об этом говорится в комментарии, который был обнародован пресс-центром СНБО на веб-странице ведомства 9 апреля.

Отмечается, что украинское законодательство не предоставляет СНБО полномочий осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Поэтому именно в СБУ направили информацию центра «Миротворец».

СБУ уже получила обращение «Миротворца» в отношении Зеленского.

«Насколько я знаю, вчера вечером получили обращение. Будем изучать», — заявила спикер спецслужбы Елена Гитлянская в комментарии «Радіо Свобода».

Ранее сообщалось, что сайт «Миротворец» 8 апреля опубликовал обращение к секретарю СНБО Александру Турчинову, главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку и председателю комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому. В обращении говорилось о том, что «Миротворец» получил информацию о финансировании спецслужбами Российской Федерации избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского. Финансирование якобы осуществляется с помощью вывода денег из криптовалют в наличные.

«Миротворец» призвал действующую власть немедленно принять безотлагательные меры из-за угрозы национальной безопасности Украины.

В свою очередь в штабе Зеленского заявили, что оппоненты кандидата распространяют в интернете фейковую информацию в отношении лидера первого тура выборов, используют черный пиар и проплаченные посты в соцсетях.